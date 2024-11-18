Video Yaşam Avcılar'da 4 katlı iş hanındaki sünger imalathanesinde yangın | Video
Avcılar'da 4 katlı iş hanındaki sünger imalathanesinde yangın | Video

Avcılar'da 4 katlı iş hanındaki sünger imalathanesinde yangın | Video

18.11.2024 | 12:40

Avcılar’da bulunan 4 katlı iş hanın ikinci katındaki sünger imalathanesinde çıkan yangında üç kişi yaralandı.

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Yangın, saat 10.30 sıralarında Cihangir Mahallesi Güvercin Caddesi üzerinde bulunan dört katlı iş hanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binanın ikinci katında bulunan sünger imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, Avcılar ve çevre ilçelerden gelen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürüyor. Olay sırasında üstlerine boya sıçraması sonucu yaralanan üç işçiye sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.
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