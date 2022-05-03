Avcılar'da 71 yaşındaki vale ölümden döndü! Mucize kurtuluş anı kamerada | video

AVCILAR'da minibüs şoförü, piknik alanında vale olarak çalışan 71 yaşındaki Adnan Atay'a çarparak, yaraladı. Atay'ın işletmenin kapısına çıktığı sırada, aniden hızlanan minibüs, park halindeki bir motosiklete ve duvara çarparak durabildi.

Çarpmanın etkisiyle kapıdan içeri savrulan Atay'ın, iki bacağı ve kalçasında kırıklar oluştu. Şoför, karakolda ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.Avcılar Firüzköy Mahallesi Gölyolu Sokakta 1 Mayıs Pazar günü saat 22.00 sıralarında yaşanan olayda, minibüs şoförü O.M.E., korku dolu anlar yaşattı. Sokak üzerinde beklerken, ani ve hızla hareket eden minibüs, piknik alanı işletmesinin kapısında bekleyen 71 yaşındaki Adnan Atay'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Adnan Atay'ın üzerine yerinden çıkan demir kapı da düştü. Ambulansla hastaneye kaldırılan Adnan Atay'ın iki bacağı ve kalçasında kırıklar oluştuğu belirtildi. Şoför, kazadan sonra gözaltına alındı. İfadesi alınan O.M.E., serbest bırakıldı.Adnan Atay işletmenin kapısında beklerken minibüsün hızla üzerine doğru geldiğini, içeri girmeye çalıştığını ama başaramadığını anlattı. Çarpmanın etkisiyle savrulduğunu ve yere düştüğünü söyleyen Atay, dış kapının da üzerine düştüğünü ve yaralanmasına neden olduğunu ifade etti. Vale Adnan Atay'ın oğlu Kemal Atay, minibüs sürücüsünün alkollü olduğunu iddia ederek, maddi ve manevi olarak şikayetçi olduklarını belirtti.İşletme sahibi Serkan Sarı, minibüs sürücü O.M.E.'yi tanımadığını ve aralarında bir husumet olmadığını belirterek, "Minibüs yolun ters şeridinde, giriş kapısı ve müdüriyetin hizasında bekliyordu. Vale Adnan Atay kapı önüne çıkar çıkmaz hızlanıyor ve çarpıyor. Minibüs sürücüsü ya kendine zarar vermek istedi ya da bize bir kastı var. Aslında ne olduğunun açıklığa kavuşturulmasını istiyoruz. Çarpan kişi alkollüydü ama sarhoş olması bahane olamaz. Kazadan sonra sürücü telefonu kulağına dayamış şekilde minibüsten çıktı, buralarda dolaştı. Yaralı halde yerde uzanan valenin başına geldi, eliyle ayağını tuttu. Sonra da 'Kalk bir şey yok' dedi. Nasıl bir şey yok, adam ölüyor dedik, dışarı çıkarttık. Polis geldikten sonra işi iyice pişkinliğe vurdu" dedi.