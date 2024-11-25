Avcılar'da 8 kişiyi öldüren, katilin çocukluk arkadaşı arkadaşı konuştu
İstanbul’da aile katliamı yapıp sonrada intihar eden katilin çocukluk arkadaşı, “Böyle şeyleri hiç yoktu. Son zamanlarda dükkanı açmıyormuş, nadiren açıyormuş. Eşinin tarafı ile ufak tefek sorunları vardı ama hallediyorlardı” dedi.
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