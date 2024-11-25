Avcılar'da 8 kişiyi öldüren, katilin çocukluk arkadaşı arkadaşı konuştu 25.11.2024 | 15:27 İstanbul’da aile katliamı yapıp sonrada intihar eden katilin çocukluk arkadaşı, “Böyle şeyleri hiç yoktu. Son zamanlarda dükkanı açmıyormuş, nadiren açıyormuş. Eşinin tarafı ile ufak tefek sorunları vardı ama hallediyorlardı” dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul'da dün karısı, çocuğu, annesi, babası ve kayınvalidesi dahil toplam 8 kişiyi öldüren 2 kişiyi de ağır yaralayan Bahtiyar Aladağ(33) cinayetleri araştırılırken, kendisine ait berber dükkanı da görüntülendi. Aladağ'ın berberinin olduğu bölgede oturan çocukluk arkadaşı, "Kendisi benim çocukluk arkadaşımdı. Böyle şeyleri hiç yoktu. Son zamanlarda dükkanı açmıyormuş, nadiren açıyormuş. Eşinin tarafı ile ufak tefek sorunları vardı ama hallediyorlardı" dedi.