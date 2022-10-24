Video Yaşam Avcılar'da 90 yaşındaki gelin ile 77 yaşındaki damat nikah masasına oturdu | Video
Avcılar'da 90 yaşındaki gelin ile 77 yaşındaki damat nikah masasına oturdu | Video

Avcılar'da 90 yaşındaki gelin ile 77 yaşındaki damat nikah masasına oturdu | Video

24.10.2022 | 09:33

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Van’da panik dolu anlar! Nefes borusuna yemek kaçan müşteriyi iş yeri sahibi böyle kurtardı | Video 04:00
Van’da panik dolu anlar! Nefes borusuna yemek kaçan müşteriyi iş yeri sahibi böyle kurtardı | Video 24.10.2022 | 09:59
Özel üniversite binasının yıkılma anları ortaya çıktı | Video 01:36
Özel üniversite binasının yıkılma anları ortaya çıktı | Video 24.10.2022 | 09:33
Avcılar’da 90 yaşındaki gelin ile 77 yaşındaki damat nikah masasına oturdu | Video 05:14
Avcılar'da 90 yaşındaki gelin ile 77 yaşındaki damat nikah masasına oturdu | Video 24.10.2022 | 09:33
Sonbahardan kışa geçişte renk cümbüşü oluşturan ağaçlar güzelliği ile mest ediyor | Video 04:06
Sonbahardan kışa geçişte renk cümbüşü oluşturan ağaçlar güzelliği ile mest ediyor | Video 24.10.2022 | 09:34
İstanbul’da haftanın ilk günü trafik yoğunluğu yüzde 51’e ulaştı | Video 05:37
İstanbul'da haftanın ilk günü trafik yoğunluğu yüzde 51’e ulaştı | Video 24.10.2022 | 09:06
Evinde tartıştığı arkadaşı tarafından vuruldu | Video 01:07
Evinde tartıştığı arkadaşı tarafından vuruldu | Video 24.10.2022 | 09:19
Küçükçekmece’de özel üniversite binası çökmüştü! Hasarın boyutu drone ile görüntülendi | Video 02:44
Küçükçekmece'de özel üniversite binası çökmüştü! Hasarın boyutu drone ile görüntülendi | Video 24.10.2022 | 08:56
Kop Dağı’nda renk cümbüşü | Video 01:37
Kop Dağı'nda renk cümbüşü | Video 24.10.2022 | 08:46
Sırp modelin tecavüz oyununu polis bozdu! Çiftin otele girdiği anlar kamerada | Video 02:25
Sırp modelin tecavüz oyununu polis bozdu! Çiftin otele girdiği anlar kamerada | Video 24.10.2022 | 08:58
Sonbahardan kışa geçişte renk cümbüşü oluşturan ağaçlar güzelliği ile mest ediyor 04:06
Sonbahardan kışa geçişte renk cümbüşü oluşturan ağaçlar güzelliği ile mest ediyor 24.10.2022 | 08:47
Başkentte tır refüje çarptı: 2 yaralı | Video 00:26
Başkentte tır refüje çarptı: 2 yaralı | Video 24.10.2022 | 08:47
Son dakika: İstanbul’da özel üniversite binası çöktü | Video 01:26
Son dakika: İstanbul'da özel üniversite binası çöktü | Video 23.10.2022 | 23:56
Diyarbakır’da gençlerle buluşma! Başkan Erdoğan: Türkiye yüzyılını sizlerle zirveye taşıyacağız | Video 51:47
Diyarbakır'da gençlerle buluşma! Başkan Erdoğan: Türkiye yüzyılını sizlerle zirveye taşıyacağız | Video 23.10.2022 | 22:03
Sahaf Adil Sarmusak’tan CHP dönemi sözleri: Evde Kuran’ınız olacağına cephanelik olsun, daha büyük bir suçtu | Video 01:27
Sahaf Adil Sarmusak’tan CHP dönemi sözleri: Evde Kuran’ınız olacağına cephanelik olsun, daha büyük bir suçtu | Video 23.10.2022 | 19:38
Katmercinin öldürüldüğü anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı | Video 03:13
Katmercinin öldürüldüğü anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı | Video 23.10.2022 | 16:22
10 kişilik grup çiğköftecide dehşeti yaşattı! Baba ve oğlunu tekme tokat ve sopalarla böyle darp ettiler | Video 01:53
10 kişilik grup çiğköftecide dehşeti yaşattı! Baba ve oğlunu tekme tokat ve sopalarla böyle darp ettiler | Video 23.10.2022 | 15:33
Bu kez de Ankara belediyesinin çalışanı çıktı! Kaçak sigara operasyonunda belediye çalışanı gözaltına alındı | Video 00:27
Bu kez de Ankara belediyesinin çalışanı çıktı! Kaçak sigara operasyonunda belediye çalışanı gözaltına alındı | Video 23.10.2022 | 13:23
29 noktadan görüntü toplayıp yakaladılar | Video 00:16
29 noktadan görüntü toplayıp yakaladılar | Video 23.10.2022 | 13:11
Jandarma alıcı kılığına girdi, Roma ve Bizans dönemine ait bin 325 adet tarihi eser ele geçirildi | Video 00:53
Jandarma alıcı kılığına girdi, Roma ve Bizans dönemine ait bin 325 adet tarihi eser ele geçirildi | Video 23.10.2022 | 12:59
Marketten hırsızlık yaptı, yakalanacağını anlayınca çalışanı bıçakladı | Video 00:20
Marketten hırsızlık yaptı, yakalanacağını anlayınca çalışanı bıçakladı | Video 23.10.2022 | 13:00

AVCILAR'da sağlık sorunları için gittikleri sağlık ocağında tanışan 90 yaşındaki Habibe Özdemir  ile 77 yaşındaki Muharrem Erdoğan, nikah masasında oturdu. Evlilik teklifinin kendisinden geldiğini belirten Habibe Özdemir, "Birbirimizi sevdik. Beğendim, oldu" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Eşini kaybettikten sonra Cihangir Mahallesi'nde tek başına yaşayan 4 çocuk babası 77 yaşındaki PTT'den emekli Muharrem Erdoğan ile aynı mahallede oturan daha önce evlilik yapmayan 90 yaşındaki Habibe Özdemir, 7 yıl önce sağlık sorunları için gittikleri aile sağlığı merkezinde tanıştı. Görüşmeye başlayan Özdemir ile Erdoğan yaşamlarının kalan bölümünü birlikte geçirmeye karar verdi.

Çift, Avcılar Belediyesi'ne başvurarak, evlenmek istediklerini bildirirken, nikahlarını Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin kıymasını istedi. Nikah masasına oturan çiftin nikah şahitliklerini Cihangir Aile Sağlığı Merkezi görevlileri yaptı. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli yaşlı çiftinnikahlarını kıyarken, evlilik cüzdanını da 90 yaşındaki gelin Habibe Özdemir'e verdi. Habibe Özdemir, evlilik teklifinin kendisinden geldiğini belirterek, "Birbirimizi sevdik. Sevdim, beğendim, oldu" diye konuştu. Avcılar Belediye Başkanı Başkan Hançerli "Bugün çok özel bir nikah kıydık, onlar çok heyecanlı. Onların heyecanı bize de bulaştı" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA