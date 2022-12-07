Avcılar'da ATM'yi tornavidayla kırdılar! İçinden 4 bin 600 lira parayı böyle çaldılar | Video

Avcılar’da, tornavida ile ATM'yi kırıp içinden 4 bin 600 lira para çalan 3 şahıs başka bir ATM’den aynı şekilde para çalmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Yakalanan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, bu sabah saat 05.15 sıralarında Avcılar Üniversite Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir bankaya ait ATM'den para çalındığı ihbarı alan polis ekipleri, olay yerine giderek inceleme yaptı. Yapılan güvenlik kamerası ve parmak izi çalışmasının ardından şüpheliler, tespit edildi. Şüphelilerin tornavida ve çeşitli aletlerle ATM'leri kırdığı ve içinden 4 bin 600 TL para çaldığı belirlendi.

Kimlikleri tespit edilen şahıslar, Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan başka bir ATM'den hırsızlık yapmaya çalışırlarken alarmın çalmasıyla birlikte polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, burada kimliği tespit edilen iki kişi ile yanlarındaki bir kadını suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan E.E. isimli kadın şahıs ile G.C. ve M.K. isimli şahıslar emniyete götürüldü. Burada yapılan sorgulamada şüphelilerin daha önce "Tehdit", "Kasten Yaralama" ve "TCK 191" gibi suçlardan çok sayıda kayıtları olduğu tespit edildi.

İşlemleri tamamlanan 1'i kadın 3 şüpheli "Nitelikli Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi.