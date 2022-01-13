Avcılar'da balkona örümcek adam gibi tırmanan hırsız kamerada | Video

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AVCILAR'da bir binanın zemin kat penceresinden üst kat balkonuna tırmanarak girdikten sonra altın bilezik ve ziynet eşyaları çalan hırsız kameralara yakalandı.
Avcılar'daki Tahtakale Mahallesi'nde 23 Kasım 2021 tarihinde iki eve girerek altın bilezik, altın yüzük ve altın kolye çalan şüphelinin güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu Y.A. (21) olduğu belirlendi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüpheli Y.A.'nın Başakşehir ilçesinde olduğunu belirleyerek geçtiğimiz Salı günü Güvercintepe Mahallesi'nde yakaladı. Evden hırsızlık başta olmak üzere çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirlenen ve hakkında arama kaydı bulunan Y.A., soruşturmanın ve güvenlik kamerası kayıtlarının dosyasına eklenmesi ile Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkeme şüphelinin hırsızlık suçundan tutuklanmasına karar verdi.
HIRSIZ KAMERADA
Öte yandan örümcek adam gibi tırmanan hırsız güvenlik kamerası ile sitede oturan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Hırsızın tırmanarak eve girdiği görülüyor.