Avcılar’da baltalı dehşet kamerada | Video
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Avcılar’da karı koca 2 kişinin yaralandığı baltalı kavganın dehşet veren güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Olay sabah saatlerinde Yeşilkent Mahallesi'nde yaşanmıştı. Edinilen bilgiye göre 2 komşu arasında 'araç yerime park ettin' meselesi yüzünden baltalı kavga çıktı. Kavgada karı koca 2 kişi baltalı saldırı nedeniyle yaralanarak hastaneye kaldırılırken 3 kişi ise gözaltına alınmıştı. Yaşanan olayın dehşet veren güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, komşuların birbiriyle kavga etmesi şahıslardan birisinin diğerine baltayı vurması yer aldı.