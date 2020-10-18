Avcılar’da baltalı dehşet kamerada | Video

Avcılar’da karı koca 2 kişinin yaralandığı baltalı kavganın dehşet veren güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay sabah saatlerinde Yeşilkent Mahallesi'nde yaşanmıştı. Edinilen bilgiye göre 2 komşu arasında 'araç yerime park ettin' meselesi yüzünden baltalı kavga çıktı. Kavgada karı koca 2 kişi baltalı saldırı nedeniyle yaralanarak hastaneye kaldırılırken 3 kişi ise gözaltına alınmıştı. Yaşanan olayın dehşet veren güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, komşuların birbiriyle kavga etmesi şahıslardan birisinin diğerine baltayı vurması yer aldı.