Video Yaşam Avcılar'da bina çöktü, çevredekiler ölümden döndü! O anlar kamerada | Video
Avcılar'da bina çöktü, çevredekiler ölümden döndü! O anlar kamerada | Video

Avcılar'da bina çöktü, çevredekiler ölümden döndü! O anlar kamerada | Video

22.03.2022 | 12:26

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İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında 5 katlı bina yıktırılırken çöktü. Çevredekilerin ölümden döndüğü çökme anı kameraya yansıdı.

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Merkez Mahallesi'ndeki Denizköşler Caddesi'nde bulunan 60 daire ve 20 işyerinin yer aldığı 5 katlı Atam Apartmanı'nda, 2019 yılında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki Silivri Depremi'nden hasar oluştu.

Bina sakinlerinin başvurusu üzerine Avcılar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri binanın bodrum katındaki taşıyıcı kolonlarında çatlaklıklar görürken, binanın riskli olduğunu belirlendi. Karot örneklerinden de çürük olduğu belirtilen yaklaşık 50 yıllık binanın kentsel dönüşüm sürecinde boşaltılarak yıktırılması için tebligatlar yapıldı. Bina sakinlerinden bir bölümü karşı çıkarak dava açarken, yürütmenin durdurulması için karar çıkarmaya çalıştı. Avcılar Belediyesi ve Avcılar Kaymakamlığı binanın içinde bulunan 60 dairede yaşayanlar ve işyerlerinde bulunanlar için risk oluşturduğunu göz önüne alarak ilgili kurumlara yazı göndererek doğalgaz, elektrik ve su gibi altyapı hizmetlerini kestirdi.

ÇÖKME ANI KAMERADA
Yaklaşık 3 ay süren işlemlerin ardından boşaltılan binanın geçen hafta sonunda iş makineleri ile yıkımına başlandı. Pazar günü yapılan çalışmalar sırasında giriş katındaki kolonları patlayan bina büyük gürültüyle çöktü. Çöken binanın enkazı kazı alanını çeviren demir paravanı da devirerek yola düşerken büyük bir toz bulutu ortaya çıktı. Bu sırada yoldan geçen araç ve yayalar büyük korku yaşadı. Pazar günü olması nedeniyle yolun her sakin olması facianın önüne geçti. Çökme sırasında trafiğe düzenleyen işçinin son anda kaçması da kameraya yansıdı

AYNI DURUMDA ÇOK SAYIDA BİNA VAR
Çevre sakini Öztürk Karahan, Avcılar'da çok fazla eski ve çürük bina bulunduğunu, bunların yıkımının sıkı biçimde denetlenmesi gerektiğini söyledi. Karahan, bina yıkımlarının tamamen belediyelerin uzmanları tarafından yaptırılarak sıkı kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.

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