Avcılar’da bir otomobil, durakta yolcu alan otobüse makas attığı sırada kaza meydana geldi | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:12
00:42
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu | Video 13.12.2022 | 13:04
01:23
00:20
8 yaşındaki oğlunu boğa saldırısından böyle kurtardı | Video 13.12.2022 | 12:54
00:51
Sobaya tiner dökünce yüzü yandı | Video 13.12.2022 | 12:21
03:37
07:24
00:08
00:46
‘Dur’ ihtarına uymayan araçtan uyuşturucu ve tabanca çıktı | Video 13.12.2022 | 11:14
08:51
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 13 Aralık 2022 Salı atv izle! | Video 13.12.2022 | 11:08
05:07
01:09
Antalya'da araç şarampole devrildi, sürücü yaralandı | Video 13.12.2022 | 10:25
03:58
Jandarmadan 11 adrese eş zamanlı ‘kaçakçılık’ operasyonu | Video 13.12.2022 | 10:55
02:57
Son Dakika: İstanbul'da yağmur başladı, trafik adeta felç oldu! | Video 13.12.2022 | 10:32
01:18
06:01
Anahtarını alıp kaçan karganın arkasından böyle koştu | Video 13.12.2022 | 10:04
00:53
Tartıştığı motosikletliyi baltayla tehdit etti | Video 13.12.2022 | 10:15
01:29
Sultangazi'de kaza sonrası yaşananlar kamerada | Video 13.12.2022 | 10:14
03:13
İstanbul'da mandaların yolculuğu böyle görüntülendi | Video 13.12.2022 | 09:48
03:50
Turistik Doğu Ekspresi yeni sezon seferlerine başladı | Video 13.12.2022 | 10:01
Avcılar’da bir otomobil, durakta yolcu alan otobüse makas attığı sırada kaza meydana geldi. 3 kişinin yaralandığı zincirleme kazada sürücünün kaçtığı ileri sürülürken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
"OTOBÜS YOLCU İNDİRİP BİNDİRMEK İÇİN DURMUŞTU"
Kaza ile ilgili konuşan Göksel Sağlam isimli vatandaş, "Ben evde haberleri falan izlerken 'çat' diye bir ses geldi. Baktım kaza olmuş. Otobüs yolcu indirip bindirmek için durmuştu, beyaz araç ona çarpınca arkadan gelen mavi araç da duramadı. O da ona çarptı, kaza oldu. 3 kişi yaralandı" diye konuştu.