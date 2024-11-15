Avcılar’da bir saldırgan sokakta yürüyen çocuğa arkadan yumruk atıp böyle kaçtı

İstanbul Avcılar’da evine giden bir çocuk sokakta yürüdüğü sırada arkasından gelen bir şahsın yumruklu saldırısına uğradı. Neye uğradığını şaşıran çocuk yere yığılırken saldırgan şahıs ise koşarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.