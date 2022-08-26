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OTOMATİK OYNAT
04:48
15 yaşındaki genç çaldığı arabayla korku dolu anlar yaşattı | Video 26.08.2022 | 10:28
00:53
Avcılar'da börekçiden bilgisayar çalan şüpheli kamerada | Video 26.08.2022 | 09:45
02:18
Antalya'da anne ve bebeğinin öldüğü yürek yakan kaza kamerada | Video 26.08.2022 | 09:05
03:56
Denizli'de yolcu otobüsü refüje devrildi: 2’si ağır 28 yaralı | Video 26.08.2022 | 09:17
01:12
Uşak'ta battaniye fabrikasında yangın | Video 26.08.2022 | 08:47
00:56
İzmir’de 6 aylık hamile kadın oğlu tarafından 15 yerinden bıçaklandı | Video 26.08.2022 | 09:17
00:43
Muradiye'de çoban arazide ölü bulundu, 3 kişi gözaltına alındı | Video 26.08.2022 | 09:17
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00:59
Şarkıcı Gülşen tutuklandı | Video 26.08.2022 | 08:36
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00:43
Ankara’da taciz iddiasıyla linç edilmeye çalışılan şahıs kamerada | Video 26.08.2022 | 08:36
01:15
Tire’de 67 kök kenevir ele geçirildi | Video 26.08.2022 | 08:28
00:53
01:46
E-5’te alev alev yanan otomobil hurda yığınına döndü | Video 26.08.2022 | 08:29
01:52
Başkan Erdoğan Ahlat'ta | Video 25.08.2022 | 18:52
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AVCILAR'da gece geç saatte camı kırarak girdiği börekçiden dizüstü bilgisayar çalan hırsız güvenlik kamerası ile görüntülendi.