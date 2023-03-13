Avcılar'da boşaltılan binanın dış cephesi ve sökülen PVC pencereler yandı | Video 13.03.2023 | 11:22 AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binanın dış yalıtım kaplaması ve sökülen PVC pencere ile kapılar yandı. Mahalle sakinlerinin kovalarla su taşıyarak söndürmeye çalıştığı yangına itfaiye müdahale etti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ambarlı Mahallesi Nadas Sokak'ta boşaltılan binanın PVC kapı ve pencereleri geri dönüşümde değerlendirilmek üzere söküldü. Binanın dış yalıtımında kullanılan ısı ve suya dayanıklı 'Siding' olarak bilinen dış cephe kaplama sistemi sökülürken dün saat 15.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın başladı. Binanın önündeki kapı ve pencere çerçevelerinde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri gören çevredekiler kovalara su doldurarak söndürmeye çalıştı. Ambarlı Mahallesi'nden yükselen duman uzaklardan da görüldü. Sevk edilen itfaiye ekibi alevleri su ve köpük sıkarak söndürdü.