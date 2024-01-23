Avcılar’da çöp evden yaşlı adamın cansız bedeni bulundu | Video
Avcılar’da kendisinden haber alınamayan emekli öğretmenin dairesinin tavana kadar atık giysi ile dolu bir çöp ev olduğu anlaşıldı. Giysilerin arasında ise dairede kalan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:55
Avcılar’da çöp evden yaşlı adamın cansız bedeni bulundu | Video 23.01.2024 | 08:43
03:46
Kadıköy'de 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı | Vido 23.01.2024 | 08:28
01:55
Avcılar’da çöp evden yaşlı adamın cansız bedeni bulundu | Video 23.01.2024 | 08:28
01:31
Kırgızistan’da 7 büyüklüğündeki deprem sonrası yaşananlar kameralara yansıdı 22.01.2024 | 22:38
01:56
Esenyurt'ta bıçaklı saldırgan dehşeti kamerada 22.01.2024 | 17:49
00:04
Kırklareli’nde aranması olan 25 şüpheli yakalandı | Video 22.01.2024 | 16:28
02:35
İki grup arasında çivili sopalı, yumruklu kavga kamerada | Video 22.01.2024 | 16:12
01:35
02:12
Ankara’da 7 katlı apartmanın çatısı alevlere teslim oldu | Video 22.01.2024 | 15:58
02:43
02:14
00:44
Malatya’da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama | Video 22.01.2024 | 15:26
01:17
Bitlis’te tır dorsesinde 76 göçmen yakalandı | Video 22.01.2024 | 15:12
03:52
01:51
Diyarbakır'da 5 yaşındaki çocuk köpek saldırısında yaralandı | Video 22.01.2024 | 13:55
00:32
Eski sevgilisinin kapısını patlatan kadına 6 yıl hapis cezası | Video 22.01.2024 | 14:17
00:33
00:23
Avrasya Tüneli'nde tehlikeli yolculuk kamerada | Video 22.01.2024 | 14:06
01:15
Batman'da akrabalar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 ağır yaralı | Video 22.01.2024 | 13:32
01:07
Mersin'de gümrük kaçağı telefon satanlara operasyon; 13 gözaltı | Video 22.01.2024 | 12:03