Video Yaşam Avcılar'da dehşet! Ekiplerin denizdeki arama çalışmaları sürüyor | Video
Avcılar'da dehşet! Ekiplerin denizdeki arama çalışmaları sürüyor | Video

Avcılar'da dehşet! Ekiplerin denizdeki arama çalışmaları sürüyor | Video

21.07.2024 | 12:46

Avcılar sahilinde gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Serdar Ala isimli şahsın kavga esnasında silahını çektiği ancak silah ateş almayınca Eray A. tarafından bıçaklandıktan sonra denize atıldığı öğrenildi. Hayatını kaybeden şahsın 25 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

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Olay, gece saat 02:30 sıralarında Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi İskele Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Serdar Ala ve Eray A. Onur Ö ve Hüseyin E. isimli şahıslar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre, çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönmesiyle silahına davranan Serdar Ala, ateş etmek istedi ancak silahı ateş almadı. Bunun üzerine Eray A. isimli şüpheli elindeki bıçakla Serdar Ala'yı göğsünden bıçakladı. Eray A. isimli şüpheli, Serdar Ala'yı bıçakladıktan sonra arkadaşı Onur Ö. ile birlikte denize attı. Yaralı halde denize düşen Serdar Ala, can havliyle denizden çıkmaya çalışırken şüphelilerin üzerine geldiğini görünce yüzerek kaçmaya çalıştı.

HAYATINI KAYBEDEN ŞAHSIN 25 SUÇ KAYDI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yardımıyla denizden çıkarılan Ala, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheliler polis tarafından gözaltına alınırken, yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden Serdar Ala'nın 25 suç kaydı ve diğer şüphelilerin ise toplamda 37 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Avcılar Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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