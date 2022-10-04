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OTOMATİK OYNAT
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Avcılar'da düğünde çıkan kavgada 6 kişi tutuklandı | Video 04.10.2022 | 00:03
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Orlene Kasırgası Meksika’yı vurdu | Video 03.10.2022 | 21:39
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Beyoğlu'nda marketteki silahlı çatışma kamerada | Video 03.10.2022 | 16:18
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Esenyurt'ta feci kaza kamerada | Video 03.10.2022 | 16:20
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Arnavutköy’de 3 katlı binada paniğe neden oldu | Video 03.10.2022 | 16:42
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Elini kolunu sallayarak girdi, elektrikli bisikleti böyle çaldı | Video 03.10.2022 | 15:46
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Ankara’da köpeklerin vatandaşa saldırdığı anlar kamerada | Video 03.10.2022 | 15:41
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Çoban, sürüye yaklaşan drona balta fırlattı | Video 03.10.2022 | 15:12
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Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı | Video 03.10.2022 | 14:00
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Sokakta oynayan çocuklar kazadan saniyelerle kurtuldu | Video 03.10.2022 | 14:45
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Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu | video 03.10.2022 | 13:56
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İstanbul'da DHKP-C üyesi 5 şüpheli tutuklandı | Video 03.10.2022 | 13:07
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İstanbul’da film sahnelerini aratmayan silahlı çatışma kamerada | Video 03.10.2022 | 13:01
Avcılar’da bir düğün salonunda yabancı uyruklu kişilerin düğününde çıkan kavgada polise mukavemet eden ve olaya karışan 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.