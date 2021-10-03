Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:30
Yeşilırmak'ta tedirgin eden görüntü: Çok sayıda balık kıyıya vurdu | Video 03.10.2021 | 10:27
00:12
00:59
20 yaşındaki genç kız kayalıklardan düşerek yaralandı | Video 03.10.2021 | 09:50
00:10
Avcılar'da evde patlama | Video 03.10.2021 | 09:34
02:09
İstanbul'da üç ilçeye eş zamanlı uyuşturucu baskını | Video 03.10.2021 | 09:27
04:04
04:58
Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı | Video 03.10.2021 | 08:39
01:12
Kuzey Marmara’da devrilen kamyon 4 şeridi de ulaşıma kapattı | Video 03.10.2021 | 08:39
01:05
01:24
01:01
Haber alınamayan şahsı, ekipler ipten aldı | Video 03.10.2021 | 08:45
02:11
Frig Vadisi’ni bu sefer de atlı grup gezdi | Video 03.10.2021 | 08:45
02:04
01:35
Artvin Şavşat'ta karşısına çıkan ayıyla boğuşan adam dehşet anlarını anlattı 02.10.2021 | 17:09
02:19
İki ülkeyi birleştiren lezzet: Döner 02.10.2021 | 16:45
02:18
Denizli'de halk otobüsündeki panik anları kamerada 02.10.2021 | 15:35
02:51
Diyarbakır'da evlat nöbetindeki baba Süleyman Aydın’dan PKK’ya tepki 02.10.2021 | 15:35
02:18
03:33
İstanbul Ataşehir'de motosiklet sürücüsüne 'korna çaldın' dayağı kamerada 02.10.2021 | 14:00
03:57
İstanbul'da 5 ilçede 'disko' operasyonu 44 kadına gözaltı 02.10.2021 | 13:42
İstanbul Avcılar'da bir evde patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişinin yaralandığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
İstanbul Avcılar'da bir evde patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişinin yaralandığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.