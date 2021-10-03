Video Yaşam Avcılar'da evde patlama | Video
Avcılar'da evde patlama | Video

Avcılar'da evde patlama | Video

03.10.2021 | 09:34

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İstanbul Avcılar'da bir evde patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişinin yaralandığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

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İstanbul Avcılar'da bir evde patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişinin yaralandığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

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