Avcılar'da evde patlama | Video

İstanbul Avcılar'da bir evde patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişinin yaralandığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

İstanbul Avcılar'da bir evde patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişinin yaralandığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.