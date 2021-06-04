Video Yaşam Avcılar’da gece yarısı 7 katlı bir binanın iki balkonu çöktü | Video

Avcılar’da gece yarısı 7 katlı bir binanın iki balkonu çöktü | Video

Avcılar’da gece yarısı 7 katlı bir binanın iki balkonu çöktü | Video
04.06.2021 | 08:09

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Avcılar’da gece saatlerinde 7 katlı bir binanın ilk iki katındaki balkonda çökme meydana geldi. Korku ve panik yaşayan bina sakinleri sokağa dökülürken olayda herhangi can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

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Olay, saat 01:30 sıralarında Avcılar Denizköşkler Mahallesi Muhtar Kazım Akgül Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 7 katlı bir binanın ilk iki katındaki balkonlarda henüz belirlenemeyen bir sebeple çökme meydana geldi. Korku ve panik yaşayan bina sakinleri sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çökme esnasında balkonlarda ve sokakta kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi. Binada bulunan bazı vatandaşlar evlerine dönerken bazıları ise tedbir amaçlı dışarıda konaklayacaklarını belirtti. Çökme sonrası binadan etrafa saçılan beton yığınları cadde üstündeki bir otomobile zarar verdi. Zabıta ekipleri bina ve çevresini demir bariyerlerle çevreleyerek çökmenin nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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