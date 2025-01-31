Avcılar'da hafif ticari araç yayaya çarptı! Kaza anı kamerada | Video
Avcılar'da bir site içerisinde seyir halindeki hafif ticari araç yayaya çarptı. Yayanın savrularak yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Tahtakale Mahallesi Ispartakule'de bulunan bir site içerisinde yürüyen S.A., yere düşen bir şeyi almak için eğildi. O sırada seyir halinde olan bir hafif ticari araç S.A.'ya çarptı. Aracın ön kaputunda tutunmaya çalışan adam çarpmanın etkisiyle birkaç metre uzağa savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hafif yaralanan adama sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Kaza, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.
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