Avcılar’da husumetlisini 'yan baktın' diyerek bıçaklayan şüpheli kamerada | Video

18.08.2025 | 15:39

İstanbul Avcılar’da "yan baktın" diyerek 5 ay önce meydana gelen tartışmadan husumetli olduğu kişiyi bıçaklayarak öldüren şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin şahsa bıçakla saldırdığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, sokakta Hamit A.(62) ile Emrah Demir(36) arasında yan bakma nedeniyle tartışma çıkmış, kısa sürede kavgaya dönüşmüştü. Kavga esnasında Emrah Demir, Hamit A. tarafından defalarca bıçaklanmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Demir, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri tarafından Hamit A. yakalanarak gözaltına alınmıştı. Kavgada hayatını kaybeden Emrah Demir'in yakın zamanda baba olduğu öğrenilmişti.

BIÇAKLAMA ANI KAMERADA
Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, şahısların komşu oldukları 5 ay önce otoparkta aralarında tartışma yaşandığı belirlendi. Yakalanan şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından "kasten öldürme" suçundan adli makamlara sevk edildi. Öte yandan, şüphelinin genç adamı bıçakladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

