Avcılar'da iki aile arasındaki kavga kamerada | Video
AVCILAR'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında sokakta kavga çıktı. 2 kişinin yaralandığı kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu. Kavga anları çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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