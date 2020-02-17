Avcılar'da iki gencin öldüresiye dövüldüğü sopalı, sandalyeli kavga kamerada | Video

Avcılar’da iki grup arasında çıkan kavgada, taraflar birbirlerini döner bıçağı, sopa ve sandalye ile öldüresiye darp etti. Kavgada gencin biri sopa kırılana kadar darp edilirken, birisi ise fırlatılan sandalyenin başına isabet etmesi sonucu baygınlık geçirerek yere yığıldı. Yaşanan öldüresiye kavga anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.