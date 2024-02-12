Avcılar’da iki grup arasındaki silahlı kavga kamerada: 1 yaralı | Video
Avcılar'da iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavga anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı A.İ.'yi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastaneye sevk etti. Polis ekipleri ise olay yerinde güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Çıkan silahlı kavga anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
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