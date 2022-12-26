Video Yaşam Avcılar'da iki katlı otobüs motosiklete çarptı: 2 yaralı | Video
Avcılar'da iki katlı otobüs motosiklete çarptı: 2 yaralı | Video

Avcılar'da iki katlı otobüs motosiklete çarptı: 2 yaralı | Video

26.12.2022 | 09:15

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Avcılar’da iki katlı otobüs motosiklete çarptı: 2 yaralı | Video 02:37
Avcılar'da iki katlı otobüs motosiklete çarptı: 2 yaralı | Video 26.12.2022 | 09:15
Husumetlisini sokak ortasında darbedip, silahla yaraladılar | Video 01:25
Husumetlisini sokak ortasında darbedip, silahla yaraladılar | Video 26.12.2022 | 09:15
Bayrampaşa’da otomobile çarpan motosikletli ağır yaralandı! Korkunç kaza kamerada | Video 00:32
Bayrampaşa'da otomobile çarpan motosikletli ağır yaralandı! Korkunç kaza kamerada | Video 26.12.2022 | 09:17
Tekirdağ’da 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada | Video 01:41
Tekirdağ’da 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada | Video 26.12.2022 | 09:13
Evi boşaltan kiracı daireyi ateşe verdi, yanan dairede patlama meydana geldi | Video 05:15
Evi boşaltan kiracı daireyi ateşe verdi, yanan dairede patlama meydana geldi | Video 26.12.2022 | 08:40
Tekirdağ’da 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada | Video 01:41
Tekirdağ’da 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada | Video 26.12.2022 | 08:40
Başkan Erdoğan’dan 2023 seçimleri için net mesaj: 6’lı masa siyasetten silinecek | Video 01:21:41
Başkan Erdoğan'dan 2023 seçimleri için net mesaj: 6'lı masa siyasetten silinecek | Video 25.12.2022 | 21:56
Tekirdağ’da korkunç kaza! Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı | Video 02:05
Tekirdağ'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı | Video 25.12.2022 | 18:40
Şanlıurfa merkezli 7 ilde terör operasyonu: 8 gözaltı | Video 01:15
Şanlıurfa merkezli 7 ilde terör operasyonu: 8 gözaltı | Video 25.12.2022 | 15:21
Esenyurt’ta baltalı damat dehşeti | Video 05:47
Esenyurt'ta baltalı damat dehşeti | Video 25.12.2022 | 12:45
Öfkeli kadın telefonda tartıştığı adamın minibüsünü kaldırım taşlarıyla parçaladı | Video 04:58
Öfkeli kadın telefonda tartıştığı adamın minibüsünü kaldırım taşlarıyla parçaladı | Video 25.12.2022 | 12:28
Kağıthane’de silahlı silahlı kavga: Yoldan geçen 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti | Video 04:07
Kağıthane’de silahlı silahlı kavga: Yoldan geçen 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti | Video 25.12.2022 | 12:28
Gençlerin yumruk yumruğa kavgası kamerada | Video 00:48
Gençlerin yumruk yumruğa kavgası kamerada | Video 25.12.2022 | 12:28
100 bin TL’lik hırsızlığın şüphelisi yakalandı | Video 00:41
100 bin TL'lik hırsızlığın şüphelisi yakalandı | Video 25.12.2022 | 12:31
Taksi şoförü Yakın mesafeye gitmem deyince çıldırdı, aracın camlarını paramparça etti | Video 02:36
Taksi şoförü "Yakın mesafeye gitmem" deyince çıldırdı, aracın camlarını paramparça etti | Video 25.12.2022 | 10:13
Bulgar turistlerin cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 00:21
Bulgar turistlerin cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 25.12.2022 | 08:43
Kontrolden çıkan otomobil orta refüjdeki ağaçlara çarptı! Feci kaza kamerada | Video 02:26
Kontrolden çıkan otomobil orta refüjdeki ağaçlara çarptı! Feci kaza kamerada | Video 25.12.2022 | 08:43
Otomobil acil çıkıştan dönmek isteyen tıra ok gibi saplandı: 1 ölü | Video 01:39
Otomobil acil çıkıştan dönmek isteyen tıra ok gibi saplandı: 1 ölü | Video 25.12.2022 | 08:44
Konya’da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 15 yaralı | Video 01:55
Konya’da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 15 yaralı | Video 25.12.2022 | 09:13
Malatya’da kuyumcular çarşısında hırsızlık girişimi kamerada | Video 01:54
Malatya’da kuyumcular çarşısında hırsızlık girişimi kamerada | Video 25.12.2022 | 08:44

AVCILAR'da iki katlı İETT otobüsünün çarptığı motosiklette bulunan iki kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, dün akşam saatlerinde Üniversite Mahallesi Firuzköy Bulvarı'nda meydana geldi. Esenyurt-Taksim seferini yapan İETT otobüsü, trafik lambalarına yaklaşırken iki ayrı motosiklette bulunan gençler kafeye gitmek üzere soldaki kavşağa yaklaştı. Otobüs şoförü motosikletli gençleri görünce yavaşlamak istedi ancak, iki motosikletten birine çarptı. Motosikletteki gençlerden Alican Salman otobüsün ön camına çarparak savrulurken, arkadaşı Hazar Tahtacıoğlu, dönüş için bekleyen minibüsün önüne düştü. Yaralı Salman ve Tahtacıoğu, ihbar üzerine gelen 112 Ambulansı ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Arkadaşlarının yaralanmasına tanık olan diğer motosikletteki iki gençten Enes Çetin, "Kafeyi görünce gidip oturmak istedik. Kavşağa girmek için yaklaştığımız sırada otobüs gelip arkadaşlarımıza çarptı. Biri otobüse çarparak diğeri minibüsün önüne düşerek yaralandı" dedi. Polis, kaza ile ilgili otobüs şoförünü gözaltına alırken soruşturmaya başlandı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA