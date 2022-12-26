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OTOMATİK OYNAT
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Avcılar'da iki katlı otobüs motosiklete çarptı: 2 yaralı | Video 26.12.2022 | 09:15
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Husumetlisini sokak ortasında darbedip, silahla yaraladılar | Video 26.12.2022 | 09:15
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Tekirdağ'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı | Video 25.12.2022 | 18:40
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Şanlıurfa merkezli 7 ilde terör operasyonu: 8 gözaltı | Video 25.12.2022 | 15:21
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Esenyurt'ta baltalı damat dehşeti | Video 25.12.2022 | 12:45
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Gençlerin yumruk yumruğa kavgası kamerada | Video 25.12.2022 | 12:28
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100 bin TL'lik hırsızlığın şüphelisi yakalandı | Video 25.12.2022 | 12:31
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Otomobil acil çıkıştan dönmek isteyen tıra ok gibi saplandı: 1 ölü | Video 25.12.2022 | 08:44
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Konya’da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 15 yaralı | Video 25.12.2022 | 09:13
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Malatya’da kuyumcular çarşısında hırsızlık girişimi kamerada | Video 25.12.2022 | 08:44
AVCILAR'da iki katlı İETT otobüsünün çarptığı motosiklette bulunan iki kişi yaralandı.