Video Yaşam Avcılar'da inşaattaki kontrol sırasında asansör boşluğuna düştü | Video
Avcılar'da inşaattaki kontrol sırasında asansör boşluğuna düştü | Video

Avcılar'da inşaattaki kontrol sırasında asansör boşluğuna düştü | Video

31.01.2023 | 09:02

AVCILAR'da inşaatındaki çalışmaları kontrol eden Sadık Aslan, iddiaya göre baş dönmesi geçirdikten sonra asansör boşluğuna düştü. Metrelerce aşağı düşerek yaralanan Aslan, itfaiyenin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

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Olay, dün saat 17.30 sıralarında Gümüşpala Mahallesi Bekar Sokak'ta meydana geldi. Sadık Aslan, inşaat halindeki binasının birinci katında çalışmaları incelerken yanındaki kişiye "Başım dönüyor" dedikten sonra asansör boşluğunun üstündeki palete yaslandı. Aslan, kısa süre sonra paletle birlikte yaklaşık 5 metre yükseklikten asansör boşluğuna düşerek yaralandı. İhbar üzerine inşaata itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, bacakları kırıldığı belirlenen Sadık Aslan'ı bulunduğu yerden çıkarmak için uzun süre uğraş verdi. Aslan'ın düştüğünü duyarak gelen yakınları, çalışmaları takip ederken güçlükle sakinleştirildi. Asansör boşluğunda sedyeye bağlanan Aslan, halatla yukarı çıkarıldı. Yaralı Sadık Aslan, tedavi için Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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