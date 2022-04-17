Video Yaşam Avcılar'da kadını taciz ettiği iddia edilen şüpheli yakalandı | Video
Avcılar'da kadını taciz ettiği iddia edilen şüpheli yakalandı | Video

Avcılar'da kadını taciz ettiği iddia edilen şüpheli yakalandı | Video

17.04.2022 | 12:46

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İstanbul Avcılar'da bir kadını takip ederek tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli yakalandı.

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Tahtakale Mahallesi'nde oturan Z.E. isimli kadın 6 Nisan'ta sokakta ablası ile yürüdüğü sırada iddiaya göre bir erkek kendisini elle tacizde bulundu. Kadın, bunun yanlışlıkla olabileceğini düşünerek tepki vermedi, yoluna devam ederek yakındaki bir markete girdi. Aynı kişi takip ettiği kadını raftaki bir ürüne baktığı sırada eliyle cinsel tacizde bulundu. Kadının kendisine çanta ile vurarak tepki göstermesi üzerine şüpheli hızla marketten çıktı. Kadının şikayeti üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, market ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Şüphelinin bindiği otomobilin plakası tespit edildi. Aracın Şakir G. adına kayıtlı olduğu belirlenirken, Şehit Abdulkadir Sırma Polis Merkezi ekipleri şüphelinin oturduğu eve gitti ancak kendisine ulaşılamadı. Telefon numarasından ulaşılan Şakir G. polis merkezine davet edildi. Görüntülerdeki kişi olduğunu kabul eden şüpheli, kadına tacizde bulunmadığını, Elinin yanlışlıkla kadına temas ettiğini öne sürdü. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile gözaltına alınan şüpheli, hazırlanan dosya ile Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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