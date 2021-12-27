Video Yaşam Avcılar'da kafeyi kurşunladı, gözaltına alındı | Video
Avcılar'da kafeyi kurşunladı, gözaltına alındı | Video

Avcılar'da kafeyi kurşunladı, gözaltına alındı | Video

27.12.2021 | 17:07

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Avcılar'da bir şahıs, kafeyi kurşunladı. Zanlı, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

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