Avcılar'da kaza yapan otomobil savrularak yayaya çarptı! O anlar kamerada | Video
Avcılar'da kazaya karışan bir otomobil savrularak yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı. O anlar kameralara yansıdı.
Kazada aracın sürücüsü ve karşıya geçmeye çalışan vatandaş hafif yaralandı. Kaza nedeniyle yan yolda trafik meydana geldi. Kazaya karışan otomobillerin çekici ile kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
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