Video Yaşam Avcılar'da kaza yapan otomobil savrularak yayaya çarptı! O anlar kamerada | Video
Avcılar'da kaza yapan otomobil savrularak yayaya çarptı! O anlar kamerada | Video

Avcılar'da kaza yapan otomobil savrularak yayaya çarptı! O anlar kamerada | Video

30.05.2024 | 16:58

Avcılar'da kazaya karışan bir otomobil savrularak yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı. O anlar kameralara yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, saat 14:20 sıralarında Avcılar Cihangir Mahallesi E-5 Karayolu yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yan yolda Avcılar istikametine doğru seyreden araba, önünde ilerleyen otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazada aracın sürücüsü ve karşıya geçmeye çalışan vatandaş hafif yaralandı. Kaza nedeniyle yan yolda trafik meydana geldi. Kazaya karışan otomobillerin çekici ile kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

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