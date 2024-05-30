Avcılar'da kaza yapan otomobil savrularak yayaya çarptı! O anlar kamerada | Video 30.05.2024 | 16:58 Avcılar'da kazaya karışan bir otomobil savrularak yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı. O anlar kameralara yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 14:20 sıralarında Avcılar Cihangir Mahallesi E-5 Karayolu yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yan yolda Avcılar istikametine doğru seyreden araba, önünde ilerleyen otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Kazada aracın sürücüsü ve karşıya geçmeye çalışan vatandaş hafif yaralandı. Kaza nedeniyle yan yolda trafik meydana geldi. Kazaya karışan otomobillerin çekici ile kaldırılmasıyla trafik normale döndü.