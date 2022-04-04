Video Yaşam Avcılar'da korkunç kaza! Vinç halatı operatörün üzerine düştü | Video
Avcılar'da korkunç kaza! Vinç halatı operatörün üzerine düştü | Video

Avcılar'da korkunç kaza! Vinç halatı operatörün üzerine düştü | Video

04.04.2022 | 10:21

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AVCILAR'da çalışma yapan vinç operatörü, vinç halatının kabinin üzerine düşmesi sonucu yaralandı.

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Kaza, Cihangir Mahallesi Karataş Sokak'ta geçen cumartesi meydana geldi. Çalışma yapan vinç operatörü Tolga Tarlak, yükü ileri-geri hareket ettirmeye yarayan vinç halatının boşalarak kabin üzerine düşmesi sonucu yaralandı. Yaralı Tolga Tarlak'ın yardımına çevredekiler koştu. Hareket etmekte zorlanan yaralı operatör, olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması ile bulunduğu kabinden çıkarıldı. Vincin üzerinde sedyeye yerleştirilen Tolga Tarlak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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