Video Yaşam Avcılar'da korkutan görüntü: Deniz metrelerce çekildi! | Video
Avcılar'da korkutan görüntü: Deniz metrelerce çekildi! | Video

Avcılar'da korkutan görüntü: Deniz metrelerce çekildi! | Video

13.02.2023 | 12:20

Avcılar'daki Ambarlı Sahili'nde bulunan 'Küçük kumsal' olarak bilenen yaz aylarında denize girilen bölgede deniz çekildi. Deniz yaklaşık 15 metre çekilirken daha önce görünmeyen kayalıklar ortaya çıktı.

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20 yıldır Avcılar'da oturduğunu belirten Hasan Fener, geçen haftaya kadar sahilden dalga kıranın diğer tarafına yürümenin mümkün olmadığını ancak en az 15 metrelik çekilme ardından sahilde rahatlıkla yürünebildiğini söyledi.

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