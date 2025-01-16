Avcılar’da korkutan yangın: İki katlı bina alev alev yandı | Video 16.01.2025 | 08:31 Avcılar’da iki katlı binada çıkan yangın bitişiğinde bulunan bir binaya sıçradı. Yangında iki binada hasar meydana geldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, saat 22.30 sıralarında Yeşilkent Mahallesi G - 585 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki katlı binanın ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm binayı saran alevler yan binanın çatısına da sıçradı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, her iki binada maddi hasar meydana geldi.