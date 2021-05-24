Avcılar’da kuryelerin yol verme kavgası kamerada | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:23
Avcılar’da kuryelerin yol verme kavgası kamerada | Video 24.05.2021 | 09:55
00:45
Adana'da 2 kadın silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu | Video 24.05.2021 | 09:07
02:30
Hafta sonu kısıtlaması sona erdi, İstanbul'da trafik çilesi başladı | Video 24.05.2021 | 08:47
01:30
02:05
Kocaeli'de alkollü sürücü polis kontrol noktasına daldı: 1'i polis 3 yaralı 24.05.2021 | 08:41
02:05
Bursa genç kadının arka cebindeki cep telefonu alıp kaçan hırsız kamerada 24.05.2021 | 08:34
01:31
Kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu | Video 24.05.2021 | 08:12
00:32
00:32
03:08
Vatandaşın bayrak hassasiyeti. Dakikalarca başında bekledi | Video 23.05.2021 | 17:21
02:06
Maske takma uyarısında bulununca böyle darp edildi | Video 23.05.2021 | 17:01
00:43
00:51
Cipin çarptığı tırın devrilme anı kamerada | Video 23.05.2021 | 16:31
01:32
Rize’de aç kalan ayı evin altını üstüne getirdi | Video 23.05.2021 | 15:50
00:54
Hamur kesme makinasına elini böyle kaptırdı | Video 23.05.2021 | 15:30
01:47
05:06
01:52
02:45
Dünyaca ünlü Van kahvaltısı Hollanda’da tanıtıldı | Video 23.05.2021 | 14:31
03:24
74 mültecinin ölüm yolculuğu Osmaniye’de son buldu | Video 23.05.2021 | 13:29
Avcılar’da iki motorlu kurye, kısıtlama gününde yol verme tartışması nedeniyle birbirine girdi. O anlar kameralara yansıdı.
Olay, dün öğlen saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre ayrı firmalara ait motorlu kuryeler arasında 'yol verme' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Uzun süre yerde birbirini ile boğuşan kuryelerin kavgasını çevredeki vatandaşlar ayırmaya çalıştı. Kuryelerden birisi eline aldığı kaldırım taşını kavga ettiği diğer kuryeye vurmakla tehdit etti. Vatandaşların araya girmesiyle kavga son bulurken tarafların polis gelmeden ayrıldığı öğrenildi. Yaşanan kavga anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.