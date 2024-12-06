Video Yaşam Avcılar’da mağazadan 2 bin liralık çantayı çalan şüpheli kamerada | Video
Avcılar’da mağazadan 2 bin liralık çantayı çalan şüpheli kamerada | Video

Avcılar’da mağazadan 2 bin liralık çantayı çalan şüpheli kamerada | Video

06.12.2024 | 11:24

Avcılar'da bir iş merkezindeki çanta mağazasına gelen kimliği belirsiz bir kişi, 2 bin lira değerindeki deri çantayı inceliyormuş numarası yaparak çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay dün Merkez Mahallesi Marmara Caddesi'ndeki bir iş merkezinde meydana geldi. İş merkezindeki çanta dükkanına gelen kimliği belirsiz bir kişi, bir süre çantaların önünde dolaştıktan sonra 2 bin lira değerindeki deri çantayı eline aldı. Çantayı inceliyormuş gibi davranan şüpheli, etrafını kontrol ettikten sonra çantayı alarak işyerinden uzaklaştı. Bir süre sonra ürünün yerinde olmadığını fark eden işyeri çalışanları, güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızlığı tespit etti. İşyeri sahipleri, güvenlik kamerası görüntüleri ile birlikte polise giderek şikayetçi oldu. (DHA)

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