Avcılar’da markette korku dolu anlar kamerada! Gasp girişiminde bulunan şahıslar kadın kasiyeri bıçakla yaraladı | Video
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Avcılar’da akşam saatlerinde bir markete gasp girişiminde bulunan maskeli bıçaklı iki şahıs, kendilerine para vermemek için direnen kadın kasiyeri bıçakla yaralayıp kaçtı.
Olay, dün akşam saatlerinde Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Bir markete gelen maskeli bıçaklı 2 kişi, kadın kasiyerden para istedi. Kendisine direnen kadın kasiyeri darp eden şüpheliler sesleri duyup gelen diğer 2 market çalışanını da ellerindeki bıçakla tehdit etti. Diğer çalışanların geldiğini gören zanlılar daha sonra herhangi bir şey alamadan marketten kaçtı. Olayda bıçakla yaralanan kadın kasiyer, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri vasıtasıyla hastaneye kaldırıldı. Polis ise olay yeri çalışmasının ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Yaşanan anlar ise market içi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde gaspçıların kadın çalışanı darp etmesi ve sonrasında yaşananlar yer aldı.