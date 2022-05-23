Avcılar'da metrobüs durağındaki asansör bakıma alındı, yolcular zor durumda kaldı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:37
Masaj salonunda fuhuş yaparken yakalandılar | Video 23.05.2022 | 11:52
05:30
01:38
Şişli'de hasta yakını sağlık çalışanına saldırı | Video 23.05.2022 | 11:27
02:10
Poşet poşet sikkeyle yakalandılar! Tamamı bronz ve gümüş | Video 23.05.2022 | 11:27
00:55
Son Dakika: Beyazıt'ta silahlı kavga; Sivil polis yaralandı! | Video 23.05.2022 | 11:24
00:29
05:50
08:57
Yırtıcı kuş, iş yerine yuva yaptı! Her gün yılan ve fare taşıyor | Video 23.05.2022 | 10:13
01:10
Uyuşturucu deposuna baskın: 248 kilogram Hint keneviri ele geçirildi | Video 23.05.2022 | 10:16
05:01
01:10
07:17
Japon arkeolog keşfetti! Kırıkkale'de toprak altından "Saray" çıktı | Video 23.05.2022 | 09:52
02:19
Munzur Dağları'nda yaban keçileri böyle görüntülendi | Video 23.05.2022 | 09:52
01:40
Kazdağları’nda adeta polen fırtınası yaşandı | Video 23.05.2022 | 09:52
01:37
Iğdır Ovasından görüntülenen Ağrı Dağı göz kamaştırıyor | Video 23.05.2022 | 09:52
00:13
Van’da 8 organizatör tutuklandı | Video 23.05.2022 | 09:34
01:24
00:30
Ankara'da ahşap evde çıkan yangın, söndürüldü | Video 23.05.2022 | 09:05
04:28
Kontrolden çıkan araç halı sahaya uçtu, faciadan dönüldü | Video 23.05.2022 | 08:54
05:46
Türkiye’nin ilk Peynir Müzesi Kars’ta | Video 23.05.2022 | 08:36
İstanbul'un en yoğun metrobüs duraklarından Avcılar 'Merkez-Üniversite Kampüsü Metrobüs Durağı'ndaki asansör arıza nedeniyle 1 aylık bakıma alındı. Yürüyen merdivenlerde bozulunca engelli ve yaşlılar zor anlar yaşadı.
Merkez Mahallesi'ndeki 'Merkez- Üniversite Kampüsü Metrobüs Durağı'nın güney kesimindeki asansör, yaşanan arızalar nedeniyle belediye ekipleri tarafından bakıma alındı. Yaklaşık 1 ay devre dışı bırakılacağı belirtilen asansörde bakım çalışmaları sürerken, bir de yürüyen merdivenlerin arızalı olması üst geçidi kullanarak durağa ulaşmaya çalışan yaşlılar, engelliler ve çocuklu aileleri zor durumda bıraktı.