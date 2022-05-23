Avcılar'da metrobüs durağındaki asansör bakıma alındı, yolcular zor durumda kaldı | Video

İstanbul'un en yoğun metrobüs duraklarından Avcılar 'Merkez-Üniversite Kampüsü Metrobüs Durağı'ndaki asansör arıza nedeniyle 1 aylık bakıma alındı. Yürüyen merdivenlerde bozulunca engelli ve yaşlılar zor anlar yaşadı.

Merkez Mahallesi'ndeki 'Merkez- Üniversite Kampüsü Metrobüs Durağı'nın güney kesimindeki asansör, yaşanan arızalar nedeniyle belediye ekipleri tarafından bakıma alındı. Yaklaşık 1 ay devre dışı bırakılacağı belirtilen asansörde bakım çalışmaları sürerken, bir de yürüyen merdivenlerin arızalı olması üst geçidi kullanarak durağa ulaşmaya çalışan yaşlılar, engelliler ve çocuklu aileleri zor durumda bıraktı.