Avcılar’da metrobüs üst geçidinde seyyar satıcıların yumruk yumruğa kavgası kamerada | Video
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Avcılar’da metrobüs üst geçidinde seyyar satıcılar arasında kavga çıktı. Çıkan kavga bir cep telefonu kamerası ile kaydedilirken çevredeki vatandaşların kavgayı izledikten sonra ayırmaları dikkat çekti.
Olay dün öğlen saatlerinde Mustafa Kemalpaşa Metrobüs üst geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre üst geçitte çalışan iki seyyar satıcı arasında 'yerimi aldın' mesele yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada iki seyyar satıcı yumruk yumruğa birbirlerine vurdu. Yaşanan anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilirken kavganın ilk anlarında çevredeki diğer vatandaşların da olayı izlemesi dikkat çekti.