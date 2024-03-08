Video Yaşam Avcılar’da metrobüs, yolcu indiren metrobüse arkadan çarptı: 5 yaralı | Video
Avcılar’da metrobüs, yolcu indiren metrobüse arkadan çarptı: 5 yaralı | Video

Avcılar’da metrobüs, yolcu indiren metrobüse arkadan çarptı: 5 yaralı | Video

08.03.2024 | 14:13

Avcılar’da bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri metrobüs durağında yolcu indiren metrobüse aynı yönde giden metrobüs çarptı. Çarpma sonrası 5 kişi yaralanırken, kaza nedeniyle metrobüs yolunda tek şeritten ulaşım sağlandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, saat 12.30 sıralarında Avcılar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri metrobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre durağa yanaşan ve yolcu indiren metrobüse aynı yönden gelen metrobüs çarptı. Çarpma sonrası metrobüste bulunan 5 yolcu yaralandı. Güvenlik görevlisinin ihbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrası yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası durakta bulunan 2 metrobüs aracı ileriye alındı. Yapılan çalışmalar nedeniyle metrobüs seferleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri durağında yaklaşık 1 saat tek şeritten sağlandı. Ekiplerin çalışmaları sonrası kazaya karışan metrobüsler vinç yardımıyla çekildi.

Kazanın ardından seferler normale döndü.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Avcılar’da metrobüs, yolcu indiren metrobüse arkadan çarptı: 5 yaralı | Video 03:31
Avcılar’da metrobüs, yolcu indiren metrobüse arkadan çarptı: 5 yaralı | Video 08.03.2024 | 14:13
Gerçeği aratmayan deprem tatbikatı nefes kesti | Video 09:31
Gerçeği aratmayan deprem tatbikatı nefes kesti | Video 08.03.2024 | 13:54
İstanbul’da zehir tacirlerine “Narkoçelik-5” operasyonu: 4 ton 604 kilogram metamfetamin ele geçirildi 02:07
İstanbul’da zehir tacirlerine “Narkoçelik-5” operasyonu: 4 ton 604 kilogram metamfetamin ele geçirildi 08.03.2024 | 13:42
Duble yolda ters yönde ilerleyen sürücü trafiği tehlikeye soktu: O anlar kamerada | Video 00:15
Duble yolda ters yönde ilerleyen sürücü trafiği tehlikeye soktu: O anlar kamerada | Video 08.03.2024 | 13:35
Antalya’da hortum denizden karaya böyle geldi | Video 02:05
Antalya'da hortum denizden karaya böyle geldi | Video 08.03.2024 | 12:32
MOSSAD’a bilgi sızdırmakla suçlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi | Video 00:43
MOSSAD'a bilgi sızdırmakla suçlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi | Video 08.03.2024 | 12:34
Seçil Erzan davasında Arda Turan ve Fernando Muslera mahkemeye geldi | Video 01:00
Seçil Erzan davasında Arda Turan ve Fernando Muslera mahkemeye geldi | Video 08.03.2024 | 12:34
Esenyurt’ta Mobilyacılar Çarşısı’nda yangın paniği | Video 00:59
Esenyurt'ta Mobilyacılar Çarşısı'nda yangın paniği | Video 08.03.2024 | 12:32
Elazığ’da silah ticareti operasyonu: 3 gözaltı | Video 00:37
Elazığ’da silah ticareti operasyonu: 3 gözaltı | Video 08.03.2024 | 12:13
Evdeki boks torbasından 40 bin uyuşturucu hap çıktı | Video 01:47
Evdeki boks torbasından 40 bin uyuşturucu hap çıktı | Video 08.03.2024 | 12:01
Bingöl’de dağ keçileri sürüsü doğal ortamlarında böyle görüntülendi | Video 00:23
Bingöl’de dağ keçileri sürüsü doğal ortamlarında böyle görüntülendi | Video 08.03.2024 | 11:36
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 8 Mart 2024 Cuma atv izle! | Video 05:17
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 8 Mart 2024 Cuma atv izle! | Video 08.03.2024 | 10:35
Piyasa değeri 35 milyon lira! Kaçak ilaçlarla yakalandılar | Video 02:59
Piyasa değeri 35 milyon lira! Kaçak ilaçlarla yakalandılar | Video 08.03.2024 | 10:45
Turizm Polisi yakaladı! Üzerinde silah ve uyuşturucu buldular | Video 00:22
Turizm Polisi yakaladı! Üzerinde silah ve uyuşturucu buldular | Video 08.03.2024 | 10:28
İş insanlarından tehditle haraç aldılar | Video 02:05
İş insanlarından tehditle haraç aldılar | Video 08.03.2024 | 10:28
MOSSAD’a bilgi sızdırmakla suçlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi | Video 00:43
MOSSAD'a bilgi sızdırmakla suçlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi | Video 08.03.2024 | 11:06
Konya’da tefecilik operasyonu: 4 milyon değerinde senet ele geçirildi 01:19
Konya'da tefecilik operasyonu: 4 milyon değerinde senet ele geçirildi 08.03.2024 | 10:39
TDV Bangladeş’te Ramazan hazırlıklarına başladı | Video 04:26
TDV Bangladeş’te Ramazan hazırlıklarına başladı | Video 08.03.2024 | 10:24
Seçil Erzan hakim karşısında! Muslera duruşmaya böyle geldi | Video 00:25
Seçil Erzan hakim karşısında! Muslera duruşmaya böyle geldi | Video 08.03.2024 | 11:01
Sultangazi’de yol kenarına atılan köpeğin sahibi aranıyor | Video 02:25
Sultangazi’de yol kenarına atılan köpeğin sahibi aranıyor | Video 08.03.2024 | 10:56

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA