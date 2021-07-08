Video Yaşam Avcılar'da motosikletli kuryelerin feci kazası kamerada | Video

Avcılar'da motosikletli kuryelerin feci kazası kamerada | Video

Avcılar'da motosikletli kuryelerin feci kazası kamerada | Video
08.07.2021 | 10:11

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İstanbul Avcılar'da 100 metre ileride dönebileceği yer varken yayalar için refüjde ayrılan alanı kullanarak aniden yola çıkan motosikletli kuryeye, başka motosikletli kurye çarptı. Kaza anı sitenin güvenlik kamerasına yansırken, yayalar için ayrılan alanı kullanan kurye başından ağır yaralandı.

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Kaza, Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde 1 Temmuz Perşembe günü saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Çevredeki bir siteye paket bıraktıktan sonra iş yerine dönen motosikletli kurye, ileride dönebileceği alan varken refüjde yayalar için ayrılan noktayı kullandı. Aniden yola çıkan motosikletli kuryeye, o sırada seyir halinde olan başka motosikletli kurye çarptı. Kazanın etkisi ile motosikletliler yolun farklı noktalarına savrulurken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yayalar için ayrılan alanı kullanan motosikletli kurye başından ağır şekilde yaralanırken, diğer motosikletlinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaralı kurye sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

KASK OLMADIĞI İÇİN DİREKT KAFASINI YERE VURUYOR
Kazayı gören çevredeki site sakinlerinden Coşkun Orta, Bir tanesi siteden çıktı. Aradan girdiğinde, diğer motosikletli de aşağıdan geliyordu. Çarpışıyorlar zaten. Bir tanesinde kask olmadığı için direkt kafasını yere vuruyor. Sürüklenme izleri zaten hala belli. Diğer arkadaş da setin kenarına vurdu, düştü. Diğerinde bir şey yoktu dedi.

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