Video Yaşam Avcılar'da otomobil 2 kişiye çarptı: 1 ölü, 1 yaralı | Video
Avcılar'da otomobil 2 kişiye çarptı: 1 ölü, 1 yaralı | Video

Avcılar'da otomobil 2 kişiye çarptı: 1 ölü, 1 yaralı | Video

30.04.2022 | 09:18

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OTOMATİK OYNAT

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AVCILAR'da otomobilin çarptığı iki kişiden biri öldü, diğeri yaralandı. Kaza anı bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Üniversite Mahallesi Firuzköy Bulvarı'ndan Esenyurt yönüne giden Oğuzcan Mimaroğlu yönetimindeki otomobil iddiaya göre yayaya yeşil ışık yandığı sırada yolun karşı tarafına geçmeye çalışan iki kişiye çarptı. Metrelerce savrulan iki kişiden Şura Kılıç (21) olay yerinde hayatını kaybederken, arkadaşı Beyza Kul ise yaralandı. Kaza yapan araç yaklaşık 100 metre ileride durdu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri Kılıç'ın öldüğünü, Kul'un ise yaralandığını belirledi. Şura Kılıç'ın cansız bedeni Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne, Beyza Kul ise Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araç sürücüsü Mimaroğlu gözaltına alınırken, aynı araçtaki 3 kişi de ifadeleri alınmak üzere polis merkezine sevk edildi. Görgü tanıkları otomobilin kırmızı ışıkta çok hızlı geçtiğini ve çarpma nedeniyle iki kişini metrelerce savrulduğunu belirtti.

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