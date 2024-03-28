Video Yaşam Avcılar'da palet hırsızlığı kamerada | Video
Avcılar'da palet hırsızlığı kamerada | Video

Avcılar'da palet hırsızlığı kamerada | Video

28.03.2024 | 09:52

Avcılar'da kamyonetle gelerek bir markete ait paletleri çalan şüpheli, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Denizköşkler Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. Sabah erken saatte marketin önüne kamyonetle gelen iki kişiden biri, boş plastik meyve kasalarını yan tarafa taşıyarak, ahşap paletleri tek tek araca yükledi. Paletleri kamyonete yükleyerek uzaklaşan şüpheli güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. İş yeri sahibi ise buna benzer hırsızlık olaylarının arttığını, esnafın daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

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