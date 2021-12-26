Avcılar'da pencerede sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı | Video

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AVCILAR'da boş bir evin açık pencereye sıkışan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı.
Denizköşkler Mahallesi, Ihlamur Caddesi'ndeki giriş katında boş bulunan ve açık bir pencereden giren kedinin bacakları sıkıştı. Önünde demir parmaklık bulunan pencerede sıkışan kedi, sürekli miyavlamaya başladı. Karşı binada oturanlar kedinin pencereye sıkıştığını görünce onu çıkarmak istedi. Ancak, ev sahibi bulunamadığı gibi kurtarılmak istenen kedi kendisine zarar verilebileceğini düşünerek önünde demir parmaklık bulunan pencereye kimseyi yaklaştırmadı. Komşular bunun üzerine itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Gelen itfaiye ekibinin amiri kediyi sakinleştirmeye çalışırken, ucunda ip bulunan hayvan yakalama aparatı getirildi. Kedinin boynuna ip geçirilerek boş daireye düşmesi önlenirken, itfaiye amiri hayvanı eliyle kavrayarak dışarı çekti. Bir süre demir parmaklık arasında bekletilerek sakinleştirilen kedi, daha sonra veterinere teslim edilmek üzere kafese konuldu. Komşular itfaiye erlerine teşekkür ederken, "Sürekli miyavlıyordu. İtfaiyeye haber verdik kısa sürede gelip kurtardılar" diye konuştu.