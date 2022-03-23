Avcılar'da pişkin hırsızlar bu kadarına da pes dedirtti! Çaldıkları kumaşı sahibine satmaya kalktılar! | Video
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AVCILAR'da bir iş yerinden 200 bin TL değerinde 1 ton ağırlığında kumaş çalan iki şüpheli çaldıkları ürünlerle birlikte yakalandı. Şüphelilerin çaldıkları kumaşları bir süre sakladıktan sonra sahibine satmaya çalıştığı belirlendi.
Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden M.D. ve A.K. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, Ö.Ç. ise tutuklandı.