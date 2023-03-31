Video Yaşam Avcılar’da plastik malzeme deposunda yangın | Video
Avcılar’da plastik malzeme deposunda yangın | Video

Avcılar’da plastik malzeme deposunda yangın | Video

31.03.2023 | 08:25

Avcılar’da plastik malzeme deposundaki plastik su depoları alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ölü ve yaralı olmazken iki araç hasar aldı.

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Yangın, henüz bilinmeyen bir nedenle saat 01.30 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi, Servis Sokak'ta bulunan plastik malzeme deposunda meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri alev alev yanan depoya müdahale ederken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü. Yangında ölü ve yaralı olmazken bir kamyonun brandası ve park halindeki bir otomobilin bagaj kısmı sirayet nedeniyle hasar aldı.

Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

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