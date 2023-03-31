Avcılar’da plastik malzeme deposunda yangın | Video
Avcılar’da plastik malzeme deposundaki plastik su depoları alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ölü ve yaralı olmazken iki araç hasar aldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri alev alev yanan depoya müdahale ederken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü. Yangında ölü ve yaralı olmazken bir kamyonun brandası ve park halindeki bir otomobilin bagaj kısmı sirayet nedeniyle hasar aldı.
Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.
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