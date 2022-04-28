Avcılar'da sahte pasaport imalatına suçüstü! | Video

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AVCILAR'da düzenlenen operasyonda haklarında arama ve yakalama kararı olan, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan kişilere sahte kimlik, sürücü belgesi ve pasaport imal eden şüpheli yakalandı. Operasyonda çeşitli kurumlara ait sahte mühür, çok miktarda sahte nüfus cüzdanı, sahte pasaport ve sahte belgelerin yapımında kullanılan özel üretim ve basım malzemeleri de ele geçirildi.
Sahte pasaport ve kimliklerin; suç ve terör örgütleriyle bağlantısı bulunan ve yurt dışına kaçmak isteyen, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kasten adam öldürme gibi ağır ceza gerektiren suçlardan sabıkalı kişilere yönelik olarak hazırlandığı ortaya çıktı. Mahkemeye sevk edilen B.B. tutuklandı.