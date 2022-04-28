Video Yaşam Avcılar'da sahte pasaport imalatına suçüstü! | Video
Avcılar'da sahte pasaport imalatına suçüstü! | Video

Avcılar'da sahte pasaport imalatına suçüstü! | Video

28.04.2022 | 09:25

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AVCILAR'da düzenlenen operasyonda haklarında arama ve yakalama kararı olan, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan kişilere sahte kimlik, sürücü belgesi ve pasaport imal eden şüpheli yakalandı. Operasyonda çeşitli kurumlara ait sahte mühür, çok miktarda sahte nüfus cüzdanı, sahte pasaport ve sahte belgelerin yapımında kullanılan özel üretim ve basım malzemeleri de ele geçirildi.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, B.B.'nin, sahte kimlik ve pasaport düzenlemek amacıyla bilgisayar, yazıcı ve matbaa malzemesi temin etmeye çalıştığına dair bilgilere ulaştı. Bu kişinin piyasadan temin ettiği bilgisayar ve yazıcı düzenekleri Avcılar?da kiraladığı eve taşıdığını belirledi. Eve giden ekipler, kullanıma hazır 10 kimlik kartı, 13 Türkiye Cumhuriyeti pasaportunun yanı sıra İsrail, Portekiz ve Suriye ülkelerine ait 11 sahte pasaport, 1 Almanya ülkesi sürücü belgesi, çeşitli kurumlara ait 10 mühür, boş çipli 5 bin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, yeni tip 4 bin 500 Türkiye Cumhuriyeti sürücü belgesi ile eski tip Türkiye Cumhuriyeti 2 bin sürücü belgesi ele geçirildi. Sahte kimlik ve pasaport imal edilen evde renk değişimi ile kimliklerin ayırt edici özelliğinin gözle görülebilmesi amacıyla kullanılan 3 bin sahte hologram bulundu. Bu hologramların; sahte belgenin orijinalinden ayırt edilmesini zorlaştırdığı, sadece uzman kişiler tarafından gerçeğinden ayırt edilebilecek kalitede olduğu dikkat çekti.

Sahte pasaport ve kimliklerin; suç ve terör örgütleriyle bağlantısı bulunan ve yurt dışına kaçmak isteyen, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kasten adam öldürme gibi ağır ceza gerektiren suçlardan sabıkalı kişilere yönelik olarak hazırlandığı ortaya çıktı. Mahkemeye sevk edilen B.B. tutuklandı.

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