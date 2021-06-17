Video Yaşam Avcılar’da sanal tombala oynatan iş yerine ikinci baskın | Video

Avcılar’da sanal tombala oynatan iş yerine ikinci baskın | Video

Avcılar’da sanal tombala oynatan iş yerine ikinci baskın | Video
17.06.2021 | 09:04

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Avcılar’da sanal tombala oynatan iş yerine ikinci baskın | Video 00:26
Avcılar’da sanal tombala oynatan iş yerine ikinci baskın | Video 17.06.2021 | 09:04
İstanbul Küçükçekmece'de kağıt ve ambalaj fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı 02:06
İstanbul Küçükçekmece'de kağıt ve ambalaj fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı 17.06.2021 | 08:44
Küçükçekmece'deki kağıt ambalaj üretim merkezindeki yangın kontrol altına alındı | Video 03:02
Küçükçekmece'deki kağıt ambalaj üretim merkezindeki yangın kontrol altına alındı | Video 17.06.2021 | 08:43
Hatay'da 8 ayrı noktada çıkan hortum böyle görüntülendi | Video 02:08
Hatay'da 8 ayrı noktada çıkan hortum böyle görüntülendi | Video 17.06.2021 | 08:43
TRT EBA TV izle! 17 Haziran Perşembe DERS PROGRAMI Ortaokul, İlkokul, Lise | EBA giriş ekranı 00:32
TRT EBA TV izle! (17 Haziran Perşembe) DERS PROGRAMI Ortaokul, İlkokul, Lise | EBA giriş ekranı 17.06.2021 | 05:53
Küçükçekmece'de kağıt fabrikası alev alev yanıyor | Video 00:22
Küçükçekmece'de kağıt fabrikası alev alev yanıyor | Video 17.06.2021 | 00:40
Akıncı'nın Filiz'i Ayça Erturan'dan eşine bebek sürprizi! | Video 01:03
Akıncı'nın Filiz'i Ayça Erturan'dan eşine bebek sürprizi! | Video 16.06.2021 | 20:40
1 Milyonuncu doz aşı yapıldı | Video 00:45
1 Milyonuncu doz aşı yapıldı | Video 16.06.2021 | 19:01
Yumurtaları toplamak isterken horozun saldırısına uğradı | Video 02:13
Yumurtaları toplamak isterken horozun saldırısına uğradı | Video 16.06.2021 | 16:57
İBB zabıtası sahilde seyyar satıcının balonlarını patlattı | Video 00:35
İBB zabıtası sahilde seyyar satıcının balonlarını patlattı | Video 16.06.2021 | 16:47
Esra Erol 16 Haziran 2021 Çarşamba Tamamı Tek Parça izle! Başka erkekle aşk yaşayan kadından kocasına şok sözler Para... 10:46
Esra Erol 16 Haziran 2021 Çarşamba Tamamı Tek Parça izle! Başka erkekle aşk yaşayan kadından kocasına şok sözler "Para..." 16.06.2021 | 16:37
Komşusunu tüfekle öldürdü, ardından intihar etti | Video 01:13
Komşusunu tüfekle öldürdü, ardından intihar etti | Video 16.06.2021 | 16:18
Bursa'da yavrularını dolu yağışından koruyan anne leylek Yaren'in duygulandıran anları kamerada 01:47
Bursa'da yavrularını dolu yağışından koruyan anne leylek Yaren'in duygulandıran anları kamerada 16.06.2021 | 15:52
Tokat'ta yola inen yaban domuzu sürüsü kamerada 00:31
Tokat'ta yola inen yaban domuzu sürüsü kamerada 16.06.2021 | 15:52
Polis babasının tabutuna babam diyerek koşup feryat etti | Video 03:04
Polis babasının tabutuna "babam" diyerek koşup feryat etti | Video 16.06.2021 | 16:08
İzmir için ikinci deprem fayı uyarısı! Büyük tehlike 04:13
İzmir için ikinci deprem fayı uyarısı! "Büyük tehlike" 16.06.2021 | 12:14
Antalya'da balkondan çırptığı halı ölüme götürdü, yakınları sinir krizi geçirdi | Video 04:50
Antalya'da balkondan çırptığı halı ölüme götürdü, yakınları sinir krizi geçirdi | Video 16.06.2021 | 15:16
Kedi yiyen Japon sabıkalı çıktı | Video 00:09
Kedi yiyen Japon sabıkalı çıktı | Video 16.06.2021 | 14:37
Antalya’da ortalığı savaş alanına çeviren hortum böyle görüntülendi | Video 01:34
Antalya’da ortalığı savaş alanına çeviren hortum böyle görüntülendi | Video 16.06.2021 | 14:00
Tartıştığı kardeşinin dükkanına kamyonetle girdi | Video 02:26
Tartıştığı kardeşinin dükkanına kamyonetle girdi | Video 16.06.2021 | 12:47

Avcılar’da geçtiğimiz günlerde kısıtlama saatinde sanal tombala kumar oynatan iş yerine polis ikinci kez baskın düzenledi. Mührü kırıp iş yerine giren ve bilgisayar başında sanal kumar oynayan 11 şahsa bu kez kabahatler kanunundan toplam 11 bin 696 lira para cezası kesildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Avcılar'da polis geçtiğimiz günlerde Londra Asfaltı E-5 yanyol üzerinde bulunan bir iş yerinde kısıtlama saati sanal tombala yöntemi ile kumar oynandığı bilgisini almış ve iş yerinde bulunan 14 kişiye hem pandemi kurallarına uymadığından hem de suç olan kumar oynadıklarından ceza yazmış iş yerini mühürlemişti. Polis bu kez aynı iş yerinde aynı yöntemle kumar oynadığı ve mührün kırıldığını tespit etti. Saat 18 sıralarında iş yerine yapılan baskında 11 kişinin bilgisayar başında sanal tombala oyunu oynadığı tespit edildi. Şahıslara kabahatler kanununa muhalefet etmekten toplam 11 bin 696 lira para cezası kesildi. İçerideki 11 bilgisayara da el konurken iş yeri sahibi Ş.K. isimli şahıs hakkında "mühür fekki", "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçlarından işlem yapıldı. İş yeri de Avcılar zabıtası tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA