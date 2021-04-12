Video Yaşam Avcılar’da sokak ortasında eşini defalarca bıçaklayan sanığa 15 yıl hapis | Video

Avcılar’da sokak ortasında eşini defalarca bıçaklayan sanığa 15 yıl hapis | Video

Avcılar’da sokak ortasında eşini defalarca bıçaklayan sanığa 15 yıl hapis | Video
12.04.2021 | 12:09

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Avcılar’da sokak ortasında eşini defalarca bıçaklayan Deniz Bilgici.'nin yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme sanığın 15 yıl hapsine hükmetti.

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Avcılar'da sokak ortasında tartıştığı eşi Öznur Bilgici'yi 6 bıçak darbesiyle ağır yaralayan Deniz Bilgici'nin davası karara bağlandı. Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya; sanık Deniz Bilgici, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) vasıtasıyla katılırken, taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Olay nedeniyle pişman olduğunu belirten sanık Deniz Bilgici, "Böyle şeyin olacağını tahmin etmiyordum. Daha önce böyle bir şey yapmamıştım. Çok pişmanım. 3 buçuk yaşında çocuğum var. Annem şeker hastası çocuğa bakamıyor. Benim ona onun da bana ihtiyacı var. Maddi sıkıntılar yaşıyorum" dedi.

Sanık savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Bilgici'nin 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan önce 18 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Sanık hakkında verilen cezada iyi hal indirimi yapan mahkeme cezayı 15 yıla düşürdü.

İDDİANAMEDEN;
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 16 Mayıs 2020 yılında gerçekleşen olay anlatılmıştı. İddianamede 5 yıldır evli ve bir çocuk sahibi müşteki Öznur ve Deniz Bilgici'nin evlerinde oturdukları esnada eşinin telefonuyla oynadığını gören sanık Deniz'in "Sen beni aldatıyor musun" dediği ve ekmek bıçağı ile eşini kovaladığı anlatılmıştı. Sokakta yaşanan kovalamacanın ardından sanık Deniz'in eşini boş arsada omuzundan ve kolundan 6 kez bıçakladığı da iddianamede belirtilmişti. Sanık Bilgici'nin eşini bıçakladıktan sonra "Sen ölmedin mi hala" dediği ve etrafta bulunan insanların yaralı kadına yaklaşmaması için bıçak savurduğu anlatılmıştı. İddianamede sanığın olay yerinden kaçtığı ancak aynı gün içerisinde yakalandığı da belirtilmişti. İddianamede Deniz Bilgici'nin 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

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