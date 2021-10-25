Avcılar'da taksinin motoruna giren inatçı kediyi usta çıkardı

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Avcılar taksinin motor bölümüne giren ve itfaiye ekiplerinin çıkaramadığı yavru kedi, 2.5 saat sonra tamircide kurtarıldı. Taksi şoförü, "Önemli olan onu kurtarmaktı" dedi.
Avcılar, D-100 Karayolunda ilerleyen taksici Emre Serdemir, yolun ortasında yavru kedi görünce yavaşladı. Yavru kedi bir anda, yavaşlayan taksinin motor bölümüne girdi. Taksiyi yol kenarına çekerek kediyi çıkarmaya çalışan Serdemir, başarılı olamayınca itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekibi, tüm çalışmalara rağmen kediyi çıkaramadı. Taksici bunun üzerine oto tamircisine gitti. Motor ustası olan Orhan Kar, yavru kediyi bulunduğu yerden çıkarmak için çeşitli yöntemler denedi. Çevredeki esnaf da kedinin aç olabileceğini düşünerek jantın üzerine mama bıraktı. Tamirci, otomobilin arka koltuklarını sökerek bulunduğu delikten kediyi çıkardı. Otomobilin motor bölümünden çıkarılan kedinin beyaz tüylerinin motor yağı ile siyaha boyandığı görüldü.
"ÖNEMLİ OLAN ONU SAĞ SALİM ÇIKARMAMIZDI"
Korktuğu görülen kedi serbest bırakılırken, taksi durağına 2.5 saat geç kaldığını belirten Emre Serdemir ise, "Hiç önemli değil. O bir can, onu bırakamazdım. Önemli olan onu sağ salim çıkarmamızdı" dedi.