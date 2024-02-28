Avcılar’da tekstil imalathanesinde korkutan yangın: 4 katlı bina alev alev yandı | Video
Avcılar’da 4 katlı tekstil imalathanesinde çıkan yangın büyüyerek tüm binayı sardı. Yangın sebebiyle park halindeki iki araç da kullanılamaz hale gelirken itfaiye ekipleri yangına güçlükle müdahale etti. Dumandan etkilenen iki vatandaş ambulansla hastaneye kaldırılırken kontrol altına alınan yangında duman tahliyesi ve soğutma çalışmaları yapıldı.
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