Video Yaşam Avcılar'da tır garajında yangın | Video

Avcılar'da tır garajında yangın | Video

Avcılar'da tır garajında yangın | Video
21.07.2021 | 15:35

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Avcılar Ambarlı'da bulunan bir tır garajından yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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