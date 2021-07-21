Avcılar'da tır garajında yangın | Video
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Avcılar Ambarlı'da bulunan bir tır garajından yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.