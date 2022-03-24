Avcılar'da uyuşturucu operasyonu | Video

AVCILAR'da düzenlenen operasyonda 22 ayrı suçtan kaydı bulunan şüpheli, uyuşturucu madde ile yakalandı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri 21 Mart günü Cihangir Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığını belirledi. Savcıdan alınan izin ile eve giren ekipler 22 ayrı suçtan kaydı bulunan F.B.'nin evinde narkotik maddelerin sıvı hale getirilip şırınga içerisine doldurulduğu ve satışının yapıldığı belirlendi. Şüpheli gözaltına alınırken evde 2 uyuşturucu hap, 6 şeffaf klipsli paket, ve bir miktar folyo içerisinde eroin, 2 şırınga içinde kullanıma hazır sıvı eroin, 3 boş şırınga, 12.5 gram uyuşturucu madde ve 945 TL para bulundu. 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti' suçundan Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen F.B. hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanacağı tutuksuz yargılanacağı belirtildi.