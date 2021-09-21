Video Yaşam Avcılar’da yol kavgasına kadınlar da karıştı | Video

Avcılar’da yol kavgasına kadınlar da karıştı | Video

Avcılar’da yol kavgasına kadınlar da karıştı | Video
21.09.2021 | 09:43

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Avcılar’da yol verme meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada iki kadın, yakınlarını darp eden şahsı dövdü. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay Merkez Mahallesi'nde geçtiğimiz cumartesi günü meydana geldi. İddiaya göre iki kişi arasında yol meselesi yüzünden tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgaya taraf şahıslardan birisi aracına binip giderken saldırıya uğradı. Saldırıya uğrayan sürücünün kadın yakınları duruma tepki göstererek adama vurmaya başladı. Taraflar olay yerinden vatandaşların araya girmesiyle ayrılırken yaşanan anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

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